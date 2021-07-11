Şehit çocuklarına ve ailelerine Başkonuş Yaylasında sürpriz etkinlik düzenlendi

Başkonuş Yaylasında Çocuklar Doyasıya Eğlendirilirken Ailelerde Çocukların Yüzünde Oluşan Tebessümle Mutlu Oldular.

Düzenlenen Etkinlikte Yemekte Bir Araya Gelen Aileleri Protokol Tek Tek Ziyaret Ederek Sohbet Etti.



Daha Sonrasında Doğa Harikası Başkonuş’un Yeşillik Alanında Çocuklara Büyükşehir Belediyesi Tarafından Uçurtma Dağıtıldı, Haşiroğlu Tarhana Cips Tarahana Verirken, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu İse Dondurma Çocuklara Dondurma Dağıttı.

Uçurtma Uçurmanın Keyfini Yaşayan Çocuklar Yeşillik Alandada Başkan Güngör İle Top Oynadı.

Gelen Protokol Çocuklarla Çocuk Oldu Ve Çocukların Yüzlerinde Tebessüm Oluşturdu.

