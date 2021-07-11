Şehit çocuklarına ve ailelerine Başkonuş Yaylasında sürpriz etkinlik düzenlendi
Kahramanmaraş Turizmnin Kalbi Olan Ve Doğa Harikası Başkonuş Yaylasında Düzenlenen Etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman Ve Şehit Aileleri Katılım Sağladı.
KAHRAMANMARAŞ 11.07.2021, 11:37 11.07.2021, 19:03
Başkonuş Yaylasında Çocuklar Doyasıya Eğlendirilirken Ailelerde Çocukların Yüzünde Oluşan Tebessümle Mutlu Oldular.
Düzenlenen Etkinlikte Yemekte Bir Araya Gelen Aileleri Protokol Tek Tek Ziyaret Ederek Sohbet Etti.
Daha Sonrasında Doğa Harikası Başkonuş’un Yeşillik Alanında Çocuklara Büyükşehir Belediyesi Tarafından Uçurtma Dağıtıldı, Haşiroğlu Tarhana Cips Tarahana Verirken, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu İse Dondurma Çocuklara Dondurma Dağıttı.
Uçurtma Uçurmanın Keyfini Yaşayan Çocuklar Yeşillik Alandada Başkan Güngör İle Top Oynadı.
Gelen Protokol Çocuklarla Çocuk Oldu Ve Çocukların Yüzlerinde Tebessüm Oluşturdu.
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