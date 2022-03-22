Şehit çocuklarından Kervancıoğlu'na doğum günü sürprizi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şubesi’nin organizasyonuyla Kervan Kristal Şubesi’nde gerçekleştirilen sürpriz doğum gününde şehitlerimizin emanetleri “İyi ki doğdun Sami Dede” sloganıyla doğum günü pastası kestiler. Şehitlerimizin eşlerinin de katıldığı sürpriz doğum günü karşısında duygulanan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şubesine ve şehit ailelerine teşekkür etti.

Kervancıoğlu, “Bugün çok güzel bir sürpriz yaşadık. Şehitlerimizin emanetleri tarafından böyle bir sürpriz yapılması beni çok duygulandırdı. Bu organizasyonu düzenleyen ailelerimize ve dernek yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar karşılaştığım en güzel doğum günü sürpriziydi. Her zaman şehit ailelerimizin, şehit çocuklarımızın yanlarında yer almaya gayret gösterdik. Özellikle çocuklarımızı doğum günlerinde ziyaret ediyorduk. Bu süre zarfında onlarla aramızda özel bir bağ oluştu. Onlar bize ‘Dede’ dedi. Biz de onları kendi çocuğumuz, ailemizin bir ferdi olarak gördük. Biz hep onların doğum günlerinde pasta kesiyorduk. Şimdi onlarla kendi doğum günümde pasta kesmek beni çok duygulandırdı” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ise dernek olarak şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, özellikle şehit çocuklarımıza her türlü destek sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Karaman, şöyle konuştu: “Bizim için şehitlerimizin emanetlerinin doğum günleri en özel etkinliklerimiz arasında yer alıyor. Onları bu mutlu günlerinde hiç yalnız bırakmadık. Bu doğum günlerinin en büyük paydaşı da Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Kervancıoğlu oldu. Şehitlerimizin emanetlerinin doğum günü pastalarının ve hediyelerinin daimi sponsoru oldu. Sami Bey’i, şehit çocuklarımızın deyimiyle Sami Dede’yi çocuklarımız da aileleri de çok sevdi. Çocuklarımızdan ve ailelerimizden gelen talep doğrultusunda biz de Sami Bey’e bir doğum günü sürprizi yaptık. Bizim için de ailelerimiz ve çocuklarımız için de anlamlı bir program oldu. Gerek şehit ailelerimize ve çocuklarımıza gerekse derneğimize sağladığı destek ve gösterdiği hassasiyetten dolayı Sami Bey nezdinde tüm Alpedo Kervan Lezzet Grubu ailesine teşekkür ediyorum.”