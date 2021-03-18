Şehit Cumhuriyet Savcısı Merhum Mustafa Gül’ün Eşi Seher Gül'e ziyaret

aynı zamanda Çanakkale şehitlerimizi anma gününde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak ile birlikte Kahramanmaraş Adliyesi adına ikametinde ziyaret edilmiş olup, kendisine bir demet çiçek ve çikolata hediyesi takdim edilmiştir. Ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı tarafından “Adalet Bakanımız sayın Abdulhamit Gül beyefendinin selamları ve rahmet dilekleri iletilerek, Adalet Bakanımız ve Kahramanmaraş Adliyesinin ailemizin her zaman yanında olduğu” bildirilmiştir.



Bu vatan için görev yaptıkları her koşulda canlarını feda eden Şehit Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gül ve diğer tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle, Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.