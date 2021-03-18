Şehit Cumhuriyet Savcısı Merhum Mustafa Gül’ün Eşi Seher Gül'e ziyaret
Kahramanmaraş ilimizde ikamet eden 1979 yılında Tunceli ilinde kaldığı lojmanda hain bir terör saldırısı sonucu şehit edilen Cumhuriyet Savcısı merhum Mustafa Gül’ün eşi Seher Gül'e ziyaret.
KAHRAMANMARAŞ 18.03.2021, 18:48
aynı zamanda Çanakkale şehitlerimizi anma gününde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Turgay Çorak ile birlikte Kahramanmaraş Adliyesi adına ikametinde ziyaret edilmiş olup, kendisine bir demet çiçek ve çikolata hediyesi takdim edilmiştir. Ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı tarafından “Adalet Bakanımız sayın Abdulhamit Gül beyefendinin selamları ve rahmet dilekleri iletilerek, Adalet Bakanımız ve Kahramanmaraş Adliyesinin ailemizin her zaman yanında olduğu” bildirilmiştir.
Bu vatan için görev yaptıkları her koşulda canlarını feda eden Şehit Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gül ve diğer tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle, Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.
7°
hafif yağmur
Namaz Vakti 18 Mart 2021
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:32
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:49
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|29
|61
|3. Fenerbahçe
|29
|58
|4. Trabzonspor
|29
|52
|5. Alanyaspor
|29
|49
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Gaziantep FK
|29
|46
|8. Karagümrük
|29
|41
|9. Göztepe
|29
|39
|10. Sivasspor
|28
|37
|11. Antalyaspor
|29
|36
|12. Konyaspor
|28
|33
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Rizespor
|28
|31
|15. Kasımpaşa
|29
|31
|16. Kayserispor
|28
|31
|17. Ankaragücü
|28
|29
|18. Başakşehir
|29
|29
|19. Erzurumspor
|29
|27
|20. Denizlispor
|28
|24
|21. Gençlerbirliği
|28
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|26
|53
|2. Samsunspor
|26
|51
|3. Adana Demirspor
|26
|48
|4. Altay
|26
|47
|5. İstanbulspor
|26
|47
|6. Altınordu
|26
|46
|7. Ankara Keçiörengücü
|26
|43
|8. Tuzlaspor
|26
|41
|9. Bursaspor
|26
|37
|10. Ümraniye
|26
|37
|11. Bandırmaspor
|26
|35
|12. Boluspor
|26
|29
|13. Adanaspor
|26
|28
|14. Menemenspor
|26
|28
|15. Balıkesirspor
|26
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|26
|25
|17. Ankaraspor
|26
|16
|18. Eskişehirspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|28
|48
|6. Liverpool
|29
|46
|7. Everton
|28
|46
|8. Tottenham
|28
|45
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|28
|41
|11. Crystal Palace
|29
|37
|12. Leeds United
|28
|36
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|28
|29
|17. Newcastle
|28
|28
|18. Fulham
|29
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|27
|63
|2. Barcelona
|27
|59
|3. Real Madrid
|27
|57
|4. Sevilla
|27
|54
|5. Real Sociedad
|27
|45
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Villarreal
|27
|40
|8. Granada
|27
|36
|9. Levante
|27
|35
|10. Celta de Vigo
|27
|34
|11. Athletic Bilbao
|27
|34
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|27
|29
|14. Cádiz
|27
|29
|15. Getafe
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|26
|17. Elche
|27
|24
|18. Deportivo Alaves
|27
|23
|19. Eibar
|27
|22
|20. Huesca
|27
|20