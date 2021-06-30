Şehit Fatih Güngör mezarı başında anıldı.

Programda şehit Fatih Güngör ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



Programa, Şehidin Ailesi, Çağlayancerit Kaymakamı Özgür İşçimen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Barış Alkan, Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri İle Jandarma Personeli Katıldı.

Muhabir: Gökhan Çalı



