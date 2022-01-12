Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut için Mevlid-i Şerif okundu!
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde PKK'lı teröristlerce menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut için Mevlid-i Şerif okundu.
KAHRAMANMARAŞ 12.01.2022, 13:07 12.01.2022, 13:12
İl- İlçe Protokolü ve vatandaşların katıldığı Mevlid-i Şerif programında Kuran-ı Kerim okundu.
Kuranı Kerim okunmasının ardından Mevlidi Şerif programı dualar eşliğinde son buldu.
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