Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde görevi başında iken yaşanan trafik kazasında şehit olan polis memuru Eyüp Saz’ın naaşı, memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi
KAHRAMANMARAŞ 05.03.2022, 17:22 05.03.2022, 18:04
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde görevi başında şehit olan Polis Memuru Eyüp Saz'ın (26) cenazesi, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.
Buradan karayolu ile, Onikişubat İlçesi Şahinkayası Mahallesine getirilen şehit için Yüceyurt Camiinde tören düzenlendi.
Törene, Şehidin ailesi, İç İşleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Eyüp Saz’ın cenazesi kılınan ikindi namazının ardından Şahinkayası Mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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