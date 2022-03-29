Şehit polis memurunun ismi Kahramanmaraş'ta polis merkezi amirliğine verildi

2017 yılında Kırıkkale'de silah kazası sonucu şehit olan Şehit Polis Memuru Gürbüz Abdullah Çiftçi'nin adı, Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis merkezi amirliğine verildi.

Düzenlenen programla açılışı yapılan törene; şehit olan Polis Memuru Gürbüz Abdullah Çiftçi'nin ailesinin yanı sıra, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Ulubey, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çimen ve polis memurları katıldı.

Şehidin annesi Hatice Çiftçi yaptığı konuşmada; oğlumun adının verileceğini duyunca bu gün hiç uyumadım sevincimden. Gurur duyuyorum oğlumla. Çok mutlu oldum.” dedi.

Ablası Seda Çiftçi ise;” şehidimizin polis merkezine adının verilmesi bizim için bir gurur kaynağı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.