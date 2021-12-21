Şehit Uzman Onbaşı Fatih Saylak’ın adı konferans salonuna verildi

Suriye'nin İdlib kentinde 10 Şubat 2020’de rejim güçlerinin topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak’ın adı, bir okulun konferans salonuna verildi.



Açılışı Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Şehit Fatih Saylak’ın Annesi Nigar Saylak, Baba Ömer Saylak, Kız Kardeşi Elife Saylak yaptı.

Şehidin Dedesi İbrahim Çayır, torununa yazdığı şiiri okuduğunda salonda duygu dolu anlar yaşandı.



Şehidin Annesi Nigar Saylak, oğlunun isminin yaşatılmasının çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek. emeği geçenlere teşekkür etti.