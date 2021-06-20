Şehit yakınları Babalar Günü'nde şehitliği ziyaret etti

Programda şehitlerimiz için kur'an-ı kerim okutularak dualar yapıldı.

Program sonunda şehit babalarına ve gazilere hediye takdiminde bulunuldu.

Programa Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, şehit babaları ve gazi olan babalar katılım sağladı.

Program Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı şehit kardeşi Ahmet Kılçık ve Kervan Lezzetleri Grubu Başkanı Sami Kervancıoğlu tarafından desteklendi.