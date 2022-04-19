Şehitler Camii’nde Çevre Düzenleme Çalışmaları Gerçekleştiriliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, ekipler tarafından Onikişubat Tekerek Mahallesi’nde bulunan Şehitler Camii’nde başlatılan çevre düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından birkaç ay önce camiinin çevresine kazandırılan istinat duvarının ardından şimdi de camiinin bahçesinde bazalt, parke ve bordür çalışması gerçekleştiriliyor. Bazalt, parke ve bordür çalışmalarının ardından camiinin bahçesinde bitkilendirme ve peyzaj uygulamaları gerçekleştirilecek. Ayrıca camiinin bahçesine yeni kent mobilyaları da kazandırılacak.

Çevre Düzenleme ve Peyzaj Çalışmaları

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir genelinde muhtelif yerlerde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Tüm araç ve personelimizle şehrimizin her noktasında vatandaşlarımıza hizmet vermek için çalışıyoruz. Ekiplerimizin çalışma gerçekleştirdiği adresler arasında Onikişubat Tekerek Mahallesi’nde bulunan Şehitler Camii de yer aldı. Ekiplerimiz tarafından camiinin bahçesinde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yine ekiplerimiz tarafından caminin bahçesinde peyzaj ve bitkilendirme uygulamaları da gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verildi.