Şehitler Kabirleri Başında Dualarla Anıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kurban Bayramı öncesi Şeyh Adil Mezarlığı’ndaki şehitliği ziyaret etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Başkan Güngör, şehitleri dualarla yâd etti. Şehitlik ziyaretinde Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Emin Mehmet Terzioğlu, KSÜ Rektörü Niyazi Can, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, STK temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları da yer aldı.

Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle Yâd Ediyoruz

Şehitlik ziyaretinde şehit yakınlarıyla da bir araya gelerek bayramlarını tebrik eden Başkan Güngör, “Kurban Bayramı öncesi kent protokolümüzle birlikte aziz şehitlerimizi kabirleri başında dualarla andık. Bugün aziz şehidimiz hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım’ı Rahmet – i Rahman’a uğurladık. Bu vesileyle bir kez daha bu kadim topraklar için canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, ailelerine ve yakınlarına da Rabbimden sabır diliyorum. Bu mukaddes topraklar üzerinde güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak aziz şehitlerimizin sayesindedir” dedi.