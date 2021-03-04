Şehitlerimiz var Kahramanmaraş!

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 kahramanımızdan ikisinin Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir olduğu öğrenildi.

Kazada şehadet şerbeti içen şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diler, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz.