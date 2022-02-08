banner86

banner85

Şehitlerin ismini halk otobüsünde yaşatıyor!

Kahramanmaraş'ta, özel halk otobüsündeki tutacaklarda, şehit asker ve polisler ile merhum Adnan Menderes ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi yazıyor.

KAHRAMANMARAŞ 08.02.2022, 11:36 08.02.2022, 13:10
Şehitlerin ismini halk otobüsünde yaşatıyor!
Şehitlerin ismini halk otobüsünde yaşatıyor!
Şehitlerin ismini halk otobüsünde yaşatıyor!

Özel halk otobüsü şoförü 41 yaşındaki Erdal Erol, şehitlerin isimlerini yaşatmak ve yolcuların dikkatini çekmek amacıyla bir süre önce "otobüs tutacağı" ile ilgili çalışma yaptı.
Erol, bu kapsamda, merhum Adnan Menderes ve Muhsin Yazıcıoğlu ile Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in aralarında bulunduğu bazı şehitlerin ismi, fotoğrafları ve Türk bayrağının yer aldığı tutacaklar yaptırdı.
Otobüse binip ayakta kalan yolcular, bu tutacakları kullanarak yolculuklarını sürdürüyor.
Kentte 11 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Erdal Erol, yaptığı açıklamada muhabirine, patronunun oğluyla çalışmayı planladıklarını ve insanlara "Nasıl bir toplumsal mesaj verebiliriz?" düşüncesiyle yola çıktıklarını söyledi.
İnsanların otobüse bindiğinde şehitlerin ismini görünce Fatiha okuması ve dua etmesi amacıyla böyle bir uygulamaya geçtiklerini aktaran Erol, şöyle konuştu:
"Gönül ister ki bütün şehitlerin isimleri olsun ama gücümüz buna yetiyor. Bütün arkadaşlarımla konuştum, bütün araçlarımıza da bunu yapacağız inşallah. Elimizden geldiği kadarıyla şehitlerimizin anısını yaşatmaya çalışacağız. O insanlar, bu devlet ve vatan için can verdiler. Ne yapsak azdır, haklarını ödeyemeyiz. Otobüse binen insanlarımız teşekkür ediyor, Fatiha okuyor hatta duygulanıp ağlayan bir teyzemiz vardı. Koltukta oturdu ağladı, çok teşekkür etti. Ben o yüzden Kahramanmaraşlı bir şehidimin ismini koyamadım. Ailesi üzülür veya duygulanır diye ama güzel tepkiler aldım."
Şehitlerin isimlerinin aracında yer almasının kendini mutlu ettiğini belirten Erol, bunun kendisini daha azimli şekilde çalışmaya teşvik ettiğini söyledi.
Gün içerisinde kilometrelerce yol katettiğini, akşama kadar yüzlerce kişinin araca bindiğini dile getiren Erol, tutacakları kullananların duygulandığını belirterek, "Dua ediyorlar, gözleri doluyor. İnsanlarımız gerçekten şehitlerimize karşı gerçekten duyarlı Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.
- "Kendimi daha güvende hissettim"
Yolculardan Salman Paralı, şehitlerin isimlerinin yazdığı tutacaklarını görünce duygulandığını ifade ederek, "Kendimi daha güvende hissettim. Başımızın üstünde yerleri vardır. Onların isimleriyle seyahat etmek güzel duyguydu. Onları yüreğimizde hissettik. Bu vatan şehitlerimize minnettar." dedi.
Yolculardan Ahmet Nar ise şehitlerin sayesinde vatanın var olduğunu ve onlara ne kadar dua edilse haklarının ödenemeyeceğini söyledi.
Tutacakların şehitlerin hatırlanmasına vesile olduğunu belirten Nar, "Allah'ım onlardan razı olsun. Allah'ım onları incitmesin. Şehitlerimizin sayesinde bu vatanda yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

#Kahramanmaraş #halk otobüsü #Şehitler
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 08 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11