Şehitlik ve Mezarlıklarda Bayram Temizliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bayram hazırlıklarını sürdürüyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala şehitlik ve mezarlıklarda temizlik çalışmaları da yoğunlaştırıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, özel gün ve bayramlarda en sık ziyaret edilen mekânlardan Şeyhadil Kent Mezarlığı başta olmak üzere birçok alan temizlendi.

Titizlikle gerçekleştirilen çalışmalarda defin alanları temizlenirken, çevredeki evsel ve ambalaj atıkları da toplanarak bertaraf edildi.