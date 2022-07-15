Şehitlik ziyareti gerçekleştirildi, Hatm-İ Şerif duası yapıldı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Millet Vekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kent protokolü ve diğer ilgililer şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ardından şehit mezarları başında Kur-An’ı Kerim tilaveti yapılarak hep birlikte eller semaya açılarak dualar edildi.

Daha sonra öğle namazı öncesi tarihi ulu camide vaazlar verilerek tüm şehitlerin ruhlarına bağışlanmak üzere hatm-i şerif duası yapıldı.

Gerçekleştirilen programlara Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Millet Vekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Onkişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve kent protokolü katılım sağladı.