Şehitlik ziyareti gerçekleştirildi, Hatm-i Şerif duası yapıldı

Daha sonra öğle namazı öncesi tarihi ulu camide tüm şehitlerin ruhlarına bağışlanmak üzere hatm-i şerif duası yapıldı.

Gerçekleştirilen programlara Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Onkişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Ve Kent Protokolü katılım sağladı.