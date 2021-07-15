Şehitlik ziyareti gerçekleştirildi, Hatm-i Şerif duası yapıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Çoşkun’un yanı sıra kent protokolü ve siyasilerin katılımı ile şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 15.07.2021, 15:13 15.07.2021, 19:04
Daha sonra öğle namazı öncesi tarihi ulu camide tüm şehitlerin ruhlarına bağışlanmak üzere hatm-i şerif duası yapıldı.
Gerçekleştirilen programlara Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Onkişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Ve Kent Protokolü katılım sağladı.
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