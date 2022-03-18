Şehitlikte düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı!

Kahramanmaraş'ta etkinlikler, Asri Mezarlık Şehitliği'nde anıta çelenk bırakılmasıyla başladı. Ardından tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Kur’ an-ı Kerim tilaveti sonrası Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler, Şehit Mezarlarına karanfil bıraktı. Tören sırasında bir şehit annesinin Vali Coşkun'a sarılarak sevgisini göstermesi ile yürekleri dağladı.

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Başsavcı İlker Yazıcı kent protokolü ve şehit yakınları katıldı.