Şehre 17 Kilometrelik Akıllı Bisiklet Yolu Kazandırılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak, trafik akışını en iyi hale getirmek ve bisiklet kullanımını teşvik etmek için çeşitli projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sunulan ‘Kahramanmaraş Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve Akıllı Bisiklet Yolu’ (SUMP - Kahramanmaraş) projesi başarılı bulunarak hibe almaya hak kazandı. 20 Mayıs – 20 Haziran tarihleri arasında ihale süreci gerçekleştirilecek proje kapsamında Onikişubat ve Dulkadiroğlu’na yaklaşık 17 kilometre uzunluğunda akıllı bisiklet yolu inşa edilecek. Yine proje kapsamında şehre yeni elektrikli bisikletler kazandırılarak mobil uygulama ve Kahramankart ile uyumlu bisiklet kiralama sistemi oluşturulacak.

3.8 Milyon Euro’luk Maddi Kaynak

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizde bisiklet kullanımını teşvik etmek ve bisiklet kullanımını artırmak için çeşitli projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hazırlamış olduğumuz Kahramanmaraş Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve Akıllı Bisiklet Yolu projemiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başarılı bulunarak hibe almaya hak kazandı. Projemiz kapsamında AB delegasyonundan yüzde 85’i hibe olmak üzere toplamda 3.8 Milyon Euro’luk maddi destek sağladık. İhale aşamasının tamamlanmasının ardından şehrimize yeni akıllı bisiklet yolları ve elektrikli bisikletler kazandırmak için hız kesmeden çalışmalarımıza başlayacağız” ifadelerine yer verildi.