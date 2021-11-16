Şehrimiz için kaygımız ortak!

Mimarlar Odası Hizmet Binasında İKK üyelerine basına tanıtan İKK ve Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, İl Koordinasyon Kurulunun çalışma sisteminden de söz etti. Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Kahramanmaraş’ta şuan depremle ilgili çekincelerinin olduğunu, çevreyle, iklimle, imarla ilgili kaygı ve çekincelerinin olduğunu söyledi.

Bu kaygılarında mutlaka çözümü olduğunu dile getiren Başkan Kaçamaz; “Tabiki aynı masada oturduğumuz takdirde bunun siyasi bir ortam değilde şehrin için ne gerekiyorsa, üzerimize ne düşüyorsa meslek örgütleri olarak yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Burada birlikte ‘ne yapabilirizi’ tartışıp somut bir şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Ancak karşılık bulamadığımız takdirde de bir üst noktaya taşıyıp, artık şehir için kaygılanan bir toplumun olduğunu, meslek örgütlerinin olduğunun da bilinmesini istiyoruz” dedi.

6 BİN NİTELİKLİ PERSONELİ OLAN BİR YAPIYIZ

Kahramanmaraş’ta ortak bir akılın olması gerektiğini savunan İKK ve Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz şöyle konuştu; “ortak akılla kaygımızın şehir olduğu bir topluluğun burada olduğunu ve bu şehirle dertlendiğimizin bilinmesini istiyoruz. Bu derdimizi de herkese söyleyip dertlendiğimiz konularda da çözüm üretmeye çalışıyoruz. Toplantımızın amacı da budur. İnsanlarımızın yaşadığı evlerden, gezdiği yollar, bindiği arabalara kadar mühendisler tasarlıyor.

YÖNETİCİLERİN TAŞIDIĞI KAYGIYI BİZDE TAŞIYORUZ

Kahramanmaraş özelinde söylüyorum, 6 bin nitelikli personele sahip bir İl Koordinasyon Kurulu olduğumuzun da bilinmesi lazım. Şehirle ilgili danışılması gerektiğini düşünüyoruz. Şehrimiz için yöneticilerin taşıdığı aynı kaygıyı bizim de taşıdığımızın bilinmesini istiyoruz. Şehir için olan her şeyi siyaset üstü bir noktada tartışması gerektiğini de düşünüyoruz.”

Toplantıda meslek örgütlerinin hem kendi alanlarıyla ilgili hem de diğer konularla ilgili görüş bildirileceğinin de altını çizen Başkan Kaçamaz, tek tek oda başkan ve temsilcilerini basına tanıtarak tüm meslek örgütlerinin şehir için kaygısının ortak olduğunun da görülmesini istediklerini söyledi.

CAN TAŞIYAN ASANSÖRLERİN KONTROLLERİNİ YAPIYORUZ

Toplantıda kendi alanlarıyla ilgili açıklama yapan İKK Üyesi Kahramanmaraş Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Rıza Açıksarı böyle bir toplantının olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “tüm asansörle ilgili tüm konuları biz yürütüyoruz. Can taşıyan asansörün kontrollerini yürütüyoruz. Burada en büyük sıkıntımız; eskiden mekanik tesisat hazırlanan projeler, mühendisler odasına getirilir ve kontrolleri yapılır, yapıldıktan sonra da ilgili belediyelere onay için sunulurdu. Şuan bu kontroller odamız tarafından yapılmamaktadır ve mühendis arkadaşlar hazırladıkları projeleri direk kendileri sunuyor. Belediyelerde yetersiz eleman olması nedeniyle bugün inşaat projeleri 6 ay – 1 yıl gibi sürelerde çıkmakta ve bu da işleri aksatmaktadır. İnşallah eski görevlerimiz tekrar verilir”

HEM ESTETİK HEM DE EKOLOJİK OLARAK PEYZAJ OLMALI

İKK Üyesi Peyzaj Mimarları Odası İl Temsilcisi Dilay Zülkadiroğlu da artık peyzaj projelerinin zorunlu hale getirildiğini hatırlatarak; “Kentin hem estetik hem de ekolojik olarak ele alınarak kentsel peyzaj planlama konusunda imar planlarında daha detaylı çalışmalar yapılması fikrindeyiz. Özellikle son zamanlarda iklim krizi ile birlikte hem küresel hem de bölgesel ölçekte ihtiyaçları belirleyip bunun üzerine bir çalışma yapmayı hedefliyoruz.” Dedi.

ŞEHRİMİZ İÇİN GÜZEL ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ

İKK üyesi Harita Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Orhan Kerem Dedeoğlu ise üyelerine ve şehre daha faydalı çalışmalar yapmak için Temsilcilik binalarını hizmete açtıklarını hatırlatarak şöyle konuştu; “harita mühendisliği imar planlarının ilk yapım aşamasında, uygulamasında aplikasyonlar olmak üzere şehirleşmenin her aşamasında yer alıyor. Bizde Harita Mühendisleri Odası olarak gerek denetimlerimizde, gerek felsefi bildiklerimizi ortaya koyarak güzel işler yapmak istiyoruz”

DEPREM KUŞAĞINDA YAŞADIĞIMIZI HERKES BİLİYOR

İKK Üyesi Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Volkan Dalyan, kentin depremselliğinden söz ederek kentin Türkiye’nin deprem bölgesi olan illerden biri olduğunu anımsattı. Dalyan şöyle konuştu, “Doğa-İnsan-Teknoloji ve bazen de hibrit nedenlerden dolayı ciddi risklere maruz kalan şehrimiz ve ülkemizde çok önemli çalışmaların yapılması gerekiyor. Deprem sadece şehrimizde olduktan sonra hatırlanıyor, bu da çok büyük kayıplara neden oluyor. Bu kayıpları azaltmak için öncelikle yerel yönetimlerimizin ciddi yasalar ve kanunlarla önlemler alması gerekiyor. İstanbul’daki bir profesörün de açıklamalarından anlaşılacağı üzere birinci derece deprem bölgesindeyiz ve birinci sırada risk bölgesindeyiz. Geçmişte yapılan imar ve sanayileşme ve diğer yanlışlarla ilgili bir şeyler yapamayacağız anlamına gelmiyor fakat yeni şehirleşme ve sanayileşme alanlarıyla ilgili de ciddi önlemler alınması gerekiyor. Bunun yanında eski yapılarla ilgili de tüm kimlikleri bir tarafa bırakıp ortak menfaatin insanları hayatta tutmak olduğunu göstermemiz lazım”

STK’LAR BİR ARAYA GELİRSE NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖRDÜK

İKK üyesi Elektrik Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi İsmet Düzkale de Kahramanmaraş’ın için güzel projelere bu toplantının başlangıç olması temennisinde bulunarak, “Şube olarak Gaziantep’e bağlıyız ve Kahramanmaraş olarak temsilci durumundayız. Gaziantep’te Güneydoğu Enerji formunu düzenliyoruz. Yüksek bir katılım bekliyoruz. Bunu şunun için söylüyorum; gerçekten sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiğinde ne kadar güçlü bir yapıya kavuştuğunu gördük. Oradaki formülü de Kahramanmaraş’a kazandırmak istiyoruz. Oda olarak Kahramanmaraş’ta çok çalıştık ve Ekap eğitim merkezini eski tedaş binasında açıyoruz ve bu projeyi ilimize kavuşturmanın sevincini yaşıyoruz.” Diye konuştu.

ÇEVRE KOMİSYONLARINDA BİR ÇEVRE MÜHENDİSİNİN OLMASINI İSTİYORUZ

Çevre Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Mustafa Demirciler ise bu toplantıya katılımlarından dolayı İKK Başkanı Kaçamaz’a teşekkür etti. Çevre Mühendisleri Temsilciliği olarak İl Koordinasyon Kurulu olarak şehrimize ciddi projeler ve çalışmalar kazandırmak istiyoruz. Çevre konusu tabiki tüm dünyada hassastır bu Kahramanmaraş’ta da böyledir. Şehrimizde endüstriyel sanayileşmenin ilerlemesiyle çarpık kentleşmenin çarpık sanayinin önüne geçmesi, imar planlarının faydalı bir şekilde yapılması, OSB’lerin uygun yerlere yapılmasını istiyoruz. Şehrimizde çevre komisyonlarında alınan kararlarda bir çevre mühendisinin olmasını istiyoruz. Her meslekten insanlar var ve herkesin çok güzel fikirleri var.”

DEPREME NE TÜR HAZIRLIK YAPILDI

Daha önceden oda tarafından denetlenen inşaat yapım işinin Yapı Denetim firmalarına devredildiğini hatırlatan İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran bu denetim mekanizmasının en ciddi şekilde yapılmasını temenni ederek şöyle konuştu, “Kahramanmaraş özelinde beklenen depreme ne tür bir hazırlığı var veya bireyler kendi evinde ne tür hazırlık yaptılar. Hemşerilerimiz, uzman mühendislerce bulundukları yapıların mühendislik kontrolünü yaptırsınlar. Deprem sonrası çıkacak sorunları şimdiden tolera edebilirler. Deprem sonrası oluşacak can kayıplarını telafi edemezsiniz. Bir şekilde yapıyı yenilersiniz ama can kayıpları için çok üzülürsünüz”

İl Koordinasyon Kurulunun tanıtılmasının ardından toplantı soru-cevap kısmına geçildi. Gazetecilerin İKK üyelerine soru sormasının ardından toplantı basına verilen toplu pozla son buldu.