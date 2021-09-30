Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesinde inşa edilen EXPO 2023 proje ve rekreasyon alanını ziyaret etti. Vali Ömer Faruk Coşkun’un riyasetinde gerçekleştirilen ziyaret programına, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder katıldı. Düzenlenen program sonrası açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Bugün EXPO alanımızda bir saha ziyareti yaptık. Bu projemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Uluslararası tüm projeler şehrimiz için bir zenginlik. Biz bu bölgeyi paydaşlarımızla bütüncül olarak planlıyoruz. Hemen köprümüz tarafında 300 dönümlük Akdeniz’in en büyük millet bahçesi bitmek üzere. Millet bahçemizin içerisinde Kahramanmaraş’ımıza tam olimpik bir yüzme havuzu da kazandırıyoruz. El birliğiyle şehrimizin katma değerini artırıyoruz” diye konuştu.

Koordinasyon Vurgusu

Vali Ömer Faruk Coşkun ziyaretin ardından, “EXPO alanında yapılan çalışmaları yerinde gördük. Geçmişe nispetle çok güzel gelişmeler var, ilerlemeler var. İnşallah öngörüldüğü tarihte bittiği zaman şehrimizin değerine değer katacak” dedi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, “Belirli periyotlarla araya geliyoruz. Buradaki çalışmalarla ilgili kurulumuza bilgi sunuyoruz. Zamanlama olarak iyi bir durumdayız. İnşallah 2022’nin sonuna kadar bitirmeyi amaçlıyoruz. Paydaşlarımızla gayret ediyoruz, şehrimiz için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın da koordinasyon vurgusu yaptığı inceleme programı, heyetin hatıra fotoğrafıyla noktalandı.