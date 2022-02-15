Şehrimizin Tanıtımı İçin Birlikte Çalışıyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Riyad eski Büyükelçisi Erdoğan Kök’ü makamında ağırladı. Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımızı en iyi şekilde tanıtmak için birlikte gayret gösteriyoruz” dedi.
KAHRAMANMARAŞ 15.02.2022, 16:32
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan EXPO 2023 projesinde koordinatörlük görevini üstlenen Riyad eski Büyükelçisi Erdoğan Kök ile bir araya geldi. Ziyarette Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal da yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızda düzenlenecek olan EXPO 2023 ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Kahramanmaraş’ımızı en iyi şekilde tanıtmak için birlikte gayret gösteriyoruz.” dedi. Riyad eski Büyükelçisi Erdoğan Kök ise Başkan Güngör’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.
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