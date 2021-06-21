Şehrin açık hava çarşısında ilk açılış!

Yapımı kısa süre önce tamamlanan ve şehrin açık hava çarşısı olarak nitelendirilen Uzun Çarşıda bir birinden farklı konseptlerde iş yerleri faaliyet göstermeye başladı.

Düzenlenen açılış programına TBMM İç İşleri Komisyon Başkanı, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ve davetliler katılım sağladı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından bir açıklama yapan İşletme Sahibi Eftal Karaçalı paça konseptini geliştirip farklı bir tarz oluşturduklarını söyledi.

Ardından Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir hayırlara vesile olmasını dileyerek girişimcileri desteklediklerini belirtti.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise her türlü şarta rağmen yeni işyerlerinin açıldığına dikkat çekti.