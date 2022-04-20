Şehrin artıları ve eksileri masaya yatırılıyor!
Şehrin birçok sorununun masaya yatırılarak çözümünün arandığı Aksu TV’nin en özel programlarından biri olan Artı Eksi’de bu hafta Türkiye’nin turizm elçilerinden Saffet Emre Tonguç’un Kahramanmaraş ziyareti ele alındı.
KAHRAMANMARAŞ 20.04.2022, 14:47 20.04.2022, 16:53
Ziyaretler sırasında Saffet Emre Tonguç’un Kahramanmaraş için verdiği söz tekrar konuşuldu.
Yorumcu Serdar Erdoğanyılmaz şehrin tanıtımı için programlar çekerek emek veren Saffet Emre Tonguç ve ekibine teşekkürlerini iletti.
Namaz Vakti 21 Nisan 2022
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|31
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|37
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|22
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|32
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|Takımlar
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|P
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