Şehrin en önemli arterlerinden olan bulvar, Kayseri yoluna direkt bağlandı
Büyükşehir, Turgut Özal Bulvarı’nın son etabında başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmayla şehrin en önemli arterlerinden olan bulvar, Kayseri yoluna direkt bağlandı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, program dahilinde ilçe ve mahallelerin eksikliklerini bir bir gideriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde başlatılan bir çalışma daha tamamlandı. Turgut Özal Bulvarı’nın son etabı, arteri Kayseri yoluna direkt bağlayan güzergahta asfalt serimi tamamlandı.
40 Metre Genişliğinde
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Turgut Özal Bulvarı’nın son etabında ilk olarak kavşak çalışmamızı başlatmıştık. Gerekli parklanma ve kavşak içi düzenlemelerinin ardından bin 200 metrelik arterin asfaltına başladık ve çalışmalarımız tamamlandı. 40 metre genişliğinde olan ve Turgut Özal Bulvarı’nı direkt Kayseri yoluna bağlayan yeni arter şehrimize hayırlı olsun. Program dahilinde şehir genelinde çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullanıldı.
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