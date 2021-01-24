Şehrin gözdesi Kahramanmaraş’ın simgesi Yedikuyular!
Şehrin gözdesi Kahramanmaraş’ın simgesi Yedikuyular Kayak Merkezi büyükşehir belediyesinin çalışmaları doğrultusunda yenilenerek tekrardan vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 24.01.2021, 16:52 24.01.2021, 18:57
Şehre yeni bir ivme kazandıran Yedikuyular Kayak Merkezi cazibesi ile vatandaşları kendine hayran bırakıyor.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tur şirketleri tarafından çevre illerden getirilen vatandaşlar Yedikuyularda yoğunluk oluşturdu.
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