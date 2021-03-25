‘Şehrin Gözleri’ yağışlarda iş başında

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Trafik Yönetim Merkezi, şehir genelinde yağışların etkili olmasıyla birlikte teyakkuza geçti. Bu kapsamda, Trafik Yönetim Merkezi şehrin trafik akışını muhtelif noktalarda bulunan 190 kameradan anlık olarak takip ediyor. Merkez, Değişken Mesaj Sistemi (DMS) aracılığıyla trafikte yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğu arterlerde ve geçitlerde bulunan paneller sayesinde sürücülere anlık olarak aktarıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile hava tahminleri noktasında veri alışverişinde bulunan merkez, yağışlar sebebiyle trafikte yaşanabilecek bir aksaklığı sürücü uyarılarıyla gerçekleşmeden önleyebiliyor. Hafta başından bu yana şehirde kar ve yağmur yağışının etkili olmasıyla birlikte arterleri kullanan sürücülere, deforme olan asfaltlar, ıslak zemin, hız kontrolü gibi pek çok konuda ‘DMS’ aracılığıyla uyarılarda bulunuldu.

Ödüllü Uygulamalar

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Online Trafik Yönetimi’ projesi kapsamında hayata geçirdiği ‘Trafik Yönetim Merkezi’ uygulamaları, geçtiğimiz ay Şehir Ödülleri Türkiye Organizasyonu kapsamında ‘Yılın Ulaşım Projesi’ ödülüne layık görülmüştü. Proje, olumsuzluklara 1 ila 3 dakika arasında bir sürede müdahaleye imkân tanıması, teknolojik yeterlilikleri, veri akış sistemleri ve sinyalizasyon uygulamasıyla örnek gösteriliyor.