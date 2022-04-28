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Şehrin Kültür Envanterine Yeni Eser: Söz Varlığı

Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür envanterine yeni bir eser daha kazandırdı. Doç. Dr. Burak Telli’nin kaleme aldığı ‘Söz Varlığı’ adlı eser e-dergi formatında http://marastaedebiyat.com adresi üzerinden temin edilebiliyor.

KAHRAMANMARAŞ 28.04.2022, 17:21
Şehrin Kültür Envanterine Yeni Eser: Söz Varlığı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür envanterine yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Tıpkıbasım, dergi, araştırma ve inceleme yayınları, çizgi roman gibi farklı edebi türlerde eserler ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de şehrin kültür envanterine Kahramanmaraş ve çevre illere ait yöresel kelimelerin yer aldığı sözlük türünde eser kazandırdı. Doç. Dr. Burak Telli’nin kaleme aldığı eserde toplamda 6 bin 60 adet yöresel kelimenin açıklaması yer alıyor. Okurlar, ‘Söz Varlığı’ isimli esere ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’na e-dergi formatında http://marastaedebiyat.com adresi üzerinden ulaşabiliyor.

Kültürel Zenginlik Söz Varlığına Yansımıştır

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Burak Telli, eserin önsözünde, “Kahramanmaraş, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, zengin kültürel mirasa sahip bir Anadolu şehridir. Tarih boyunca biriktirdiği bu zenginliklerin izlerini bugün şehrin kültürel hayatında görmek mümkündür. Kültürel hayattaki bu zenginlik yöre halkının diline de yansımıştır. Kahramanmaraşlının zengin duygu ve düşünce dünyası ile bugün Kahramanmaraş ve yöresi söz varlığı içerisinde binlerce mahalli sözcük bulunmaktadır. Bu çalışmada Kahramanmaraş ve yöresine ait daha önce yapılmış çalışmalardan ve bizzat sahadan derleme yoluyla tespit ettiğimiz söz varlığı unsurları ortaya konmuştur. Yörenin zengin kültürel ve tarihî birikimi söz varlığına da yansımıştır” ifadelerine yer verdi.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #Söz Varlığı
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