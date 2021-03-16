Şehrin tarihi bu müzelerde…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplamda 5 müze Yeniden Kontrollü Normalleşme sürecinin uygulanmasıyla birlikte 08:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet verecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Maraş Kültür Evi ve Etnografya Müzesi, Uzunoluk Dijital Kurtuluş Müzesi, Kahramanmaraş Dondurma Müzesi ile Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi kısıtlılıkların kalkmasıyla birlikte hafta sonu da ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayabilecek. Pandemi tedbirleri kapsamında ziyaretçilerin 15’er dakikalık aralıklarla kabul edildiği müzelerde, maske, mesafe ve hijyen kuralları devam ediyor. Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı’ndan bulaş riskinin oluşmaması için müzelerin belli aralıklarla dezenfekte edildiği ve ziyaretçilerin maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini almaları gerektiği hatırlatıldı.