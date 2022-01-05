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Şehrin Üç Dergisi Yeni Sayılarıyla Yayında!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin yayımladığı Yitiksöz, Evelahir ve Müşterek dergilerinin yeni sayıları okuyucuyla buluştu. Pek çok noktadan ücretsiz olarak temin edilebilen eserler e-dergi formatıyla www.kahramanmaras.bel.tr’da.

KAHRAMANMARAŞ 05.01.2022, 16:31
Şehrin Üç Dergisi Yeni Sayılarıyla Yayında!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Yitiksöz, Evelahir ve Müşterek dergileri Aralık sayılarıyla okurların beğenisine sunuldu. Şehrin edebiyat ve düşünce dergisi Yitiksöz, bu sayıda okurlarını sanat dünyasında uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Kapağında Cahit Zarifoğlu’ndan, “senin köyün olayım / o uzak iklimleri erişilmez beldeye / bakabilmezdik senin götürmen olmasa” mısralarına yer verilen dergi edebiyatseverleri usta kalemlerin şiir, öykü ve denemeleriyle buluşturuyor.

Şiir Şehir: Maraş

Şehir, kültür ve sanat dergisi Evelahir de okurlarına farklı bir Kahramanmaraş perspektifi sunuyor. 8 Başlıkta: Çağlayancerit, Dulkadiroğlu Camileri, Centilmenliğin Adresi: Karakucak Güreşleri, Anadolu’nun Uçbeyi: Engizek Dağları gibi özel dosyaların yanı sıra Hacı Mustafa Öz Söyleşisi, Tarihe Çıkanlar: Alaeddin Özdenören ve Aykut Nasip Kelebek ile Maraşta Bir Gün başlıklarında şehrin mekânlarına ve insanlarına ışık tutuluyor. Dergide takdim yazısı bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, “Kahramanmaraş bu yıl da şiir, edebiyat ve muhabbetle dolup taştı” ifadelerine yer verirken derginin ilerleyen sayılarında, kültür sanat programları için özel bölümler içereceğinin müjdesini okurlarla paylaşıyor.

Kardeşe Kardeşten: Müşterek

Arapça ve Türkçe yayımlanan Müşterek Dergisi ise bu sayıda çarpıcı bir soruya cevap arıyor. “Kardeşim dedim acılarıma da kardeş olur musun?” temasının işlendiği dergi okurlarına birbirinden özel dosyalar sunuyor. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız dergileri Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Necip Fazıl Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edebildiği gibi, elektronik dergi formatlarıyla da https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi adresi üzerinden güncel ve geçmiş sayılarına ulaşabilir” ifadelerine yer verildi.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #Yitiksöz #Evelahir #Müşterek dergileri
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