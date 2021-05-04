Şeker fabrikasından açıklama: '529 bin ton taşı nereye sığdıracakmışız'

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün geçtiğimiz hafta yaptığı bası toplantısında değindiği kireç taşı konusuyla ilgili bir açıklama da şeker fabrikasından geldi.

Başkan Gürbüz muhalefet partilerinin şeker fabrikasına 529 bin ton kireç taşı verildiği yönündeki iddialarına, ‘Şardağı kadar kireç taşını nereye sığdıracağız’ yanıtı vermiş ve asılsız iddialarla gündemin meşgul edildiğini söylemişti.

Kireç taşı iddiasıyla ilgili bir açıklama da şeker fabrikasından yapıldı.



Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Fevzi Şimşek, fabrikanın yanlış hesaplarla siyasete alet edilmeye çalışıldığını belirterek: “Kireç taşı konusu bize defaatle soruldu, bir kez daha tekrar edelim. Ben rakamları okuyayım buna göre siz kendiniz değerlendirin. Bizim şeker fabrikamızda kullandığımız kireç taşının miktarı 100 pancara göre 3.8 ile 3.9 civarındadır. Sezonda 360 bin ton pancar işlediğimize göre, 50 bin ton şeker elde ettiğimize göre bunun hesabına girecek olursak yaklaşık 14 ile 15 bin ton kireç taşı kullanırız. Kalanı da ertesi seneye aktarılır. Rica ediyorum bizi siyasete alet etmesinler. 529 bin ton kireç taşı kullanıldı şeklinde iddialarda bulunuluyor. Maalesef bu abesde iştigaldir. 529 bin ton kireç taşı kullanılır mı? Bu fabrikada iddia edilen o miktardaki taşı koyacak yer bulamayız. İddia edilen miktar bu fabrikanın aşağı yukarı 37 yıllık üretimine tekabül eder. Bu fabrika kurulduğundan bu yana bu kadar kireç taşı kullanılmamıştır. Biz 20 ile 21 bin ton arası kireç taşı aldık” ifadelerini kulandı.