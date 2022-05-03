Şeker, lokum ve çikolata satışları esnafı memnun etti
Bayramlarda ağızları tatlandıran şekerler bu Ramazan Bayramı’nda da yoğun rağbet gördü. Şekerlemeciler ise şeker satışlarından memnun kaldı.
KAHRAMANMARAŞ 03.05.2022, 15:05 03.05.2022, 16:44
Vatandaşlar pandemi döneminin bitmesiyle rahat bir bayram geçirirken, kültürümüzde yeri olan misafirlere şeker şeker ve lokum ikram etme geleneğini de yaşatmaya devam etti.
Pandeminin gölgesinde kalan bayramlardan sonra vatandaşların bayram alışverişine yönelmesi şekerlemeci esnafının da yüzünü güldürdü.
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
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