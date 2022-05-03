Şeker, lokum ve çikolata satışları esnafı memnun etti

Vatandaşlar pandemi döneminin bitmesiyle rahat bir bayram geçirirken, kültürümüzde yeri olan misafirlere şeker şeker ve lokum ikram etme geleneğini de yaşatmaya devam etti.

Pandeminin gölgesinde kalan bayramlardan sonra vatandaşların bayram alışverişine yönelmesi şekerlemeci esnafının da yüzünü güldürdü.