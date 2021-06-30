Şekerci Mahallesi’nde çalışmalar sürüyor!
Pazarcık belediyesi ilçede ki yatırımlarına devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.06.2021, 18:29 30.06.2021, 18:42
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan göreve geldiği günden bu yana ilçede ki eksiklikleri birer birer gidermeye devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde çalışmalarını sürdüren Pazarcık Belediyesi Şekerci Mahallesine asfalt yama ve kilit parke çalışmalarını sürdürüyor.
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Şekerci Mahallesinde çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgiler aldı.
Burada açıklamalarda bulunan Başkan Yılmazcan ilçedeki çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.
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