Şekerlemeciler satışlardan memnun!

Vatandaşlar bu bayramda misafirlerini dolu dolu ağırlarken, kültürümüzde önemli yeri olan misafirlere şeker verme geleneğinin maneviyatını yaşatmak adına da evlerinde şekerleri eksik etmedi.

Şekerlemeci Ökkeş Nağaş, kurban bayramı olmasına rağmen şekerler çok ilgi gördü dedi.