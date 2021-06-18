Selimiye Mahallesinde yeni yerleşimlerin içme suyu hatları yapılıyor
KASKİ Genel Müdürlüğü, Onikişubat İlçesi Selimiye Mahallesinde yeni yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 18.06.2021, 13:26 18.06.2021, 13:28
KASKİ Genel Müdürlüğü, Onikişubat İlçesi Selimiye Mahallesinde yeni yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.
Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunmak üzere çalışmalarını sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü, Selimiye Mahallesinde yeni oluşan yerleşim yerlerinin içme suyu taleplerini karşılamak için 1.300 metre ilave şebeke hattı yapımı için çalışmalara başladı.
Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.
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