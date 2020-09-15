Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Onikişubat İlçesi Selimiye-Yeşilyurt Mahalleleri arasında ulaşımı sağlayacak köprünün yapımına devam ediyor.

Ekipler Dönüklü, Dadağlı, Kümperli, Öztürk Mahalleleri ile Türkoğlu ilçesini merkeze yakınlaştıran alternatif yol ağında yapılan köprü, ortalama 10 bin civarında nüfusa hitap edecek.

Bir yol yapım ve onarım çalışması da Göksun İlçesi Kınıkkoz Mahallesi’nde

KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri burda da ulaşım sağlayan 10 km’lik yolda, sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Kınıkkoz Mahallesi Muhtar Azası Yaşar Taşkın, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını ifade etti.