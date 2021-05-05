Sembol nehirde kirliliğe geçit yok

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda şehrin sembolü olan Aksu Nehri ve civarında bir çalışma daha yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, nehir ve köprü etrafına gelişigüzel atılarak çevre kirliliğine neden olan atıklar temizlendi. İş makineleri yardımıyla toplanan ambalaj, evsel, hafriyat, tıbbi ve plastik atıklar Kürtül Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne sevk edilip tasnifi ve imhası gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla halk ve çevre sağlığının korunması, doğal güzelliklerin kirlenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da kaçak hafriyat dökümü ile karşılaşılması halinde vatandaşların ALO153 Çözüm Masası’na bildirimde bulunabilecekleri belirtildi.