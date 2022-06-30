Sempozyumda Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Konuları Tartışıldı

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, Akdeniz Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Çelik, Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mete Güngör, çeşitli üniversitelerde görev yapan kadın doğum alanında uzman akademisyenler, doktorlar ve öğrenciler katıldı.

KSÜ ev sahipliğinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen akademisyenler ve sağlık profesyonellerinin konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda konuşan KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Tıp Fakültesi Hastanesi’nin sağlık alanında ileri düzeyde kendini kanıtlayan gözde fakültelerden biri olduğunu söyledi.

Sempozyumun açılış konuşmasını KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve aynı zamanda program direktörü olan Doç. Dr. Alev Özer yaptı.

KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Cemgil Arıkan, “Ülkemizin önemli hocalarıyla böyle güzel toplantıda beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. Kahramanmaraş’ta sizleri ağırlamaktan ve toplantımıza katılımınızdan dolayı teşekkür ederim.” diye konuştu.

KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, böyle bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

24. Toplantılarını Kahramanmaraş’ta yaptıklarını belirten Akdeniz Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Çelik, “Kadın, hasta, doktor ve hastane dostu olan Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahilerin gelişmesi, ülkemizde sağlık turizmine açılan önemli bir kapıyı oluşturuyor.” dedi.

Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mete Güngör Endoskopik Cerrahiyi ülke genelinde tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti. “Amacımız, Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahilerin ülkemizde yaygınlaşmasıdır. Ülkemizin tüm şehirlerindeki hastane ve sağlık merkezlerinde bu sempozyumları düzenliyoruz. Hedefimiz endoskopik cerrahinin doktor ve asistan arkadaşlarımıza faydalarını anlatarak onları eğitmek ve motive etmeye çalışmaktır.” ifadesini kullandı.

Üç oturum ve bir panel şeklinde düzenlenen sempozyumda; Histeroskopi, Laparoskopi, Ovulasyon İndüksiyonu ve İnfertilite tedavileri üzerinde konuşularak yapılması ve yapılmaması gerekenler konular tartışıldı.

Program, toplu fotoğraf çekilmesi ve katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile son buldu.