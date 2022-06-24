Senegal Büyükelçisi Kahramanmaraş’ta

Büyükelçi Gueye’yi Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi Ve Beraberindeki Heyet Karşıladı.

Büyükelçi Gueye Ve Başkan Çiçekçi Ülke Genelinde Altın Sektöründe Söz Sahibi Olan Altın Şehir Kuyumcu Kent Esnaflarını Ziyaret Etti.

Ziyaretler Kapsamında Show Room Ve Atölyelerde De İncelemelerde Bulunan Büyükelçi Gueye Sektör Hakkında Başkan Çiçekçi Ve Esnaflardan Bilgiler Aldı.

Kahramanmaraş’ta Altın Üretim Ve İhracatını Artırma Noktasında Bir Ziyaret Gerçekleştiğini İfade Eden Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi Ziyaretten Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirdi.

Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Korgeneral Cheikh Gueye De Altın Sektöründe Kahramanmaraş’ın Çok Gelişmiş Olduğunu Belirtti.

Ayrıca Büyükelçi Gueye Müsiad’ın Da Sektörün İhracatına Çok Büyük Destekler Verdiğinin Altını Çizdi.