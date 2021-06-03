Senem Ayşe Anaokulunda spor günü!
Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesine bağlı Senem Ayşe Ana Okulu’nda spor günü organize edildi.
KAHRAMANMARAŞ 03.06.2021, 15:07 03.06.2021, 16:35
Kademeli normalleşmeyle birlikte tekrardan eğitim faaliyetlerine başlanan Senem Ayşe Ana Okulu’nda öğrencilere ata sporumuz Güreş tanıtıldı.
Başpehlivan ve Türkiye Güreş Şampiyonlarından Halil Hopur’un organize ettiği Güreş müsabakasında minikler salavatlar getirerek minderde güreştiler.
Davul zurna eşliklerinde devam eden güreş müsabakasının ardından Güreşçiler jimnastik gösterileri sergiledi.
Etkinlik sonrasında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan öğretmenler organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler.
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