Şengül'den DEVA Partisi'ne ziyaret!

Kahramanmaraş Deva Partisi İl Başkanı Dr. İrfan Karatutlu ve İl Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette ülke sorunları ve yerel konular üzerine sohbet havasında bir görüşme gerçekleşti.

Sözlerine: "Önceden tek hedef CHP idi, şimdi yeni muhalefet partilerinin kurulması bizi hedef olmaktan çıkarmıştır" diyerek başlayan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül; " Demokraside esas olanın milletin istekleridir. Milletten kaçamayız, millet istediği için yeni oluşumlar çıkmıştır. Bu oluşumların ülkemizin ve Kahramanmaş'ın içinde bulunduğu siyasi anlayışa renk katacağına inanıyorum. Siyasetin çare üretmesi lazım ve biz muhalefet olarak ülkenin içinde bulunduğu kaotik durumdan ancak elbirliğiyle kurtuluruz. Bu bağlamda yeni kurulan Deva Partisi'ne başarı ve hayırlı olsun diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Heyetlerin birbiriyle fikir alışverişinden bulunduğu ziyarette Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Dr.İrfan Karatutlu ise; " Ulusal konularda herkes bir fikir beyan ediyor. Önemli olan yerel sorunlarda bir birliktelik sağlayabilmektir. Şehrimizle ilgili problemler nelerdir, bunlarla ilgili muhalefet partileri olarak bir araya gelip aylık istişareler ve basın toplantıları yapmak bu şehre daha çok kazanım sağlayacaktır. İstiyoruz ki şehrimizi germeden doğru problemleri tespit ederek onlar üzerinde muhalefet olarak ortak çözüm önerileri getirebilmemizdir." dedi ve CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ve Yönetim Kurulu heyetine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.