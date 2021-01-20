Seni, asla unutmayacağız!

İdlib Şehidi Akif Akçadağ Doğum Gününde Mezarı Başında Dualarla Anıldı.

Şehit Akçadağ’ı Sevdikleri Ve Sevenleri Yalnız Bırakmadı.

Şehidin Kabri Başında Düzenlenen Anma Programına Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Başkanı Yunus Karaman Ve Şehidin Sevenleri Katıldı.

Burada Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli Birlik Ve Beraberlik Mesajları Verdi.

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Şehitlik Mertebesinin Önemine Dikkat Çekti.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Başkanı Yunus Karaman İse Şehide Allahtan Rahmet Kalanlarına Başsağlığı Dileklerinde Bulundu.