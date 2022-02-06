Sera işletmecilerine yönelik toplantı düzenlendi!
Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi’ndeki sera işletmecilerine yönelik toplantı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 06.02.2022, 11:52 06.02.2022, 12:04
AK Parti MYK Üyesi, Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve kent protokolünün katılım gösterdiği toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “ortaya çıkan hasarın karşılanmasına yönelik gerekli girişimlerde bulunuldu” dedi.
Konuşmasının devamında Vali Coşkun, ortaya çıkan hasar tespiti ile birlikte Kadıoğlu çiftliği mahallesinde 61 milyon liralık zararın meydana geldiğini söyledi.
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