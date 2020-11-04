Sera Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Ciğer, Güne Başlarken’e konuk oldu!

Programda ciğer, Kahramanmaraş’ın tescilli ürünleri olan Maraş 18 ve Sütyemez 1 hakkında bilgiler verdi.

Maraş 18 ve Sütyemez cevizlerinin 20 senelik satış haklarının Aksu Sera Tarım AŞ’de olduğuna dikkat çeken ciğer, bizden başka bu cevizleri satışa çıkartan kişilere, vatandaşların itibar etmemesi konusunda uyardı.

Konuşmasının devamında ciğer, ucuz fiyata alına fidanlardan verim alınamadığını vurguladı.