Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde etkili olan kar yağışı, seralarda zarara sebep olmuştu.



TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanının girişimleriyle seraları zarar gören çiftçiye 18 milyon TL destek sağlanacak. Mağduriyet yaşayan seracılara ise sübvansiyonlu kredi de verilecek.



Güvenç, girişimlerinin sonuç vermesiyle birlikte 18 milyon TL destek ödemesinin seracı çiftçilere sağlanacağını ifade ederek. Yaptığı yazılı açıklamada. “Seracılarımıza hayırlı olsun diyorum. Tabii şehrimizde etkili olan kar yağışı seralarımıza oldukça zarar verdi. Bu durum neticesinde bizde girişimlere başladık. Girişimlerimizin sonuç vermesiyle 18 milyon TL destek ödemesi seracılarımıza sağlanacak. Ayrıca Kahramanmaraş’a Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nden bir uzman gelecek ve seracılarımıza sübvansiyonlu kredi verilecek. Bizlere destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hemşerimiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben’e, Ziraat Bankası yetkililerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.