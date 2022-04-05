Seraları zarar gören çiftçiye 18 Milyon TL destek verildi
Kahramanmaraş’ta kötü hava koşullarından dolayı seraları zarar gören 262 üretici ve 41 çiftçiye ait ahır/ağıl/çadır/yem deposu çökmesi sonucu 18 milyon yarımdım verildi.
KAHRAMANMARAŞ 05.04.2022, 15:58 05.04.2022, 16:09
Kahramanmaraş’ta, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle seraları yıkılıp ürünleri zarar gören üreticilere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Afete uğrayan çiftçilere Tarım zararlarının karşılanması amacıyla toplam 18.000.000 TL acil destek ödeneği gönderildi.
Afete uğrayan haksahibi çiftçilerin belirlenmesi çalışmaları tamamlanarak, gönderilen ödenek hak sahiplerine T.C. Ziraat Bankası kanalıyla çiftçi hesaplarına aktarıldı.
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