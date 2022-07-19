Şeref Eroğlu Caddesi Büyükşehir’le Yenilendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Şeref Eroğlu Caddesi oldu. Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’ne alternatif güzergâh oluşturan arterde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan arterde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla ulaşım konforu ve güvenliği üst seviyeye çıkarıldı.

Tüm Ekipman ve Personelimizle Sahadayız

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir merkezimizin, ilçelerimizin ve kırsal mahallelerimizin ulaşım standardını artırmak için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz tarafından Şeref Eroğlu Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı. Gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarıyla caddede konfor ve güvenlik üst seviyeye çıkarıldı. Yoğun çalışmalar neticesinde şehir merkezimizin ve ilçelerimizin asfalt ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacağız. Şehrimizin ulaşım altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek için tüm ekipman ve personelimizle sahadayız” ifadelerine yer verildi.