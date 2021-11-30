Şeref Eroğlu'dan, Boz'a ziyaret!
Bir dizi ziyaretler için memleketi Kahramanmaraş’a gelen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’u makamında ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 30.11.2021, 17:47
Bir dizi ziyaretler için memleketi Kahramanmaraş’a gelen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’u makamında ziyaret etti.
Başkan Eroğlu ziyarette Kahramanmaraş’ta güreş ve diğer branşlarda yapılabilecek şampiyonalarla ilgili bilgi aldı.
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu “bizler federasyon olarak il müdürlüğümüzle istişare yaparak sadece güreş değil diğer branşlarda da şampiyonalar düzenlenmesi için köprü olacağız” diye konuştu.
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