Şeref Eroğlu'dan, Salim Cebeloğlu’na ziyaret!

Türk güreşini güreşçiler yönetecek diyerek çıktığı bu kutlu yolda; Kariyerine 1 olimpiyat ikinciliği, 6 Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu bulunan ve FILA tarafından “En teknik güreşçi” seçilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, memleketi Kahramanmaraş’ta bir dizi temaslarda bulundu.

Eroğlu, memleketindeki ikinci gün ziyaretleri kapsamında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, şampiyon sporcumuz artık federasyon başkanı oldu kendisiyle gurur duymaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Daha sonra Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise, “ziyaret kabulümüzü kırmayan il müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.