Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (KMESOB) bağlı esnaf odalarında olağan genel kurul süreci devam ediyor.

Bu anlamda 4 dönemdir seçimlere rakipsiz olarak giren Kahramanmaraş Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Genel kurula katılan Tbmm İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy’da, 'Rant Peşine Düşmeden Bize Verilen Emaneti Koruyorum, Korumayada Devam Edeceğim' dedi.