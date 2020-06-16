Şerefoğlu-Küpelikız Yolunda sathi kaplama!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Dulkadiroğlu İlçesinde sathi kaplama çalışmalarına devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2020, 08:44 16.06.2020, 08:56
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi grup yollarında asfalt serim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Dulkadiroğlu İlçesinde Küpelikız Grup Yolunda başlatılan yol çalışmasında sathi kaplamaya geçildi. Kısa süre içinde sathi kaplama çalışmalarının tamamlanacağı bildirilen Küpelikız- Şerefoğlu aksında bulunan yolun uzunluğu 1600 metredir.
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